Трамп має намір відмовитися від командування США силами НАТО в Європі, - NBC News

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі. Протягом майже 75 років США призначали на посаду командувача свого чотиризіркового генерала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Пентагон проводить значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США. І один із розглянутих планів, як заявили два представники міністерства оборони, включатиме відмову США від ролі головнокомандувача силами НАТО в Європі - відомого військовою мовою як SACEUR.

Термінів поки що не визначено. Генерал армії Крістофер Каволі, нинішній SACEUR, закінчує свій трирічний термін на посаді цього літа.

Генерал, який зараз обіймає цю посаду, а також є главою Європейського командування США, був головним командувачем, який курирує підтримку України в її війні проти Росії. Неясно, скільки часу може зайняти така реорганізація. Конгрес також може втрутитися, якщо його члени виступлять проти будь-якого аспекту ініціативи.

Відмова від SACEUR стане принаймні серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО - альянсі, який визначав безпеку і мир у Європі з часів Другої світової війни.

"Відмова Сполучених Штатів від ролі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО буде сприйнята в Європі як важливий сигнал виходу з альянсу", - написав в електронному листі адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який обіймав посаду головнокомандувача силами НАТО в Європі та очолював Європейське командування з 2009 по 2013 рік.

Пропонована реструктуризація відбувається на тлі скорочення адміністрацією Трампа витрат і персоналу у федеральному уряді. А президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет ясно дали зрозуміти, що нова адміністрація хоче, щоб європейські партнери взяли на себе більше відповідальності за оборону Європи. Якщо США справді відмовляться від SACEUR, іншим країнам НАТО, ймовірно, доведеться вибирати між собою, яка країна висуне командувача.

Трамп неодноразово критикував членів НАТО за невиконання мети, встановленої альянсом щодо відсотка ВВП, який кожна країна повинна витрачати на оборону. Він також розглядає можливість серйозної зміни політики, за якої США можуть не захищати іншого члена НАТО, якщо на нього нападуть - основний принцип альянсу, - якщо країна не досягне порога витрат на оборону.

План реорганізації

За словами двох чиновників міністерства оборони, в рамках обговорюваного плану можуть бути об'єднані п'ять з 11 бойових командувань збройних сил.

План масштабної реструктуризації, що розглядається, може також містити дві потенційні зміни: об'єднання Європейського командування США та Африканського командування США в одне командування, що базується в Штутгарті, Німеччина, а також закриття штаб-квартири Південного командування США у Флориді з метою об'єднання її з Північним командуванням США.

Об'єднання командувань дасть змогу військовим заощадити гроші завдяки скороченню персоналу з дублюючими обов'язками, за словами чиновників, знайомих із плануванням. Якщо всі розглянуті зміни буде реалізовано, то в перший рік можна заощадити до 270 млн доларів. Ця економія становитиме приблизно 0,03% від річного бюджету Міністерства оборони в розмірі 850 млрд доларів.