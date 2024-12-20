В НАТО планують посилити присутність в Україні наступного року

В НАТО планують посилити свою присутність в Україні. Це станеться вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Представництва НАТО в Україні Патріка Тернера в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року", - сказав він.
Тернер додав, що це відповідає деяким рішенням, ухваленим на Вашингтонському саміті НАТО цього літа, але також і деяким рішенням, ухваленим раніше. За його словами, така присутність покликана представляти штаб-квартиру НАТО в усій її повноті і бути зв'язком між штаб-квартирою та Україною.
Він зазначив, що нині у Представниці працює орієнтовно 50 осіб. У 2025 році може додатися ще 20 осіб, це буде суміш українців та іноземців.
Тернер також наголосив, що офіс НАТО в Україні очолює керівник на рівні помічника генерального секретаря. Це перший подібний випадок в історію Альянсу.
Нагадаємо, під час повномасштабної війни Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО.Це стало значним кроком євроатлантичної інтеграції України.
Проте поки Альянс не зробив крок, щоб надати Україні офіційне запрошення на вступ. В НАТО наголошують, що двері для України "відкриті", але під час війни членство неможливе.
Президент Володимир Зеленський наголошує, що запрошення України в НАТО стало б гарантією безпеки для стримування Росії у майбутньому. Це є одним з ключових пунктів плану перемоги, який розробила Україна.
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