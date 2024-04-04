НАТО не планує відправляти війська в Україну, і прохання такого не було, - Столтенберг

Північно-атлантичний альянс (НАТО) не має планів щодо направлення військ в Україну. При цьому і відповідного запиту з боку Києва не було.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції в Брюсселі 4 квітня.
"У нас немає якихось планів щодо направлення натівських військових до України. Не було такого запиту", - наголосив він.
Столтенберг звернув увагу, що українська сторона звертається до країн-союзників та партнерів щодо надання оборонної підтримки для відбиття широкомасштабної військової агресії з боку РФ. І держави умовного Заходу надають таку підтримку.
"Українці просять обладнання, боєприпаси та необхідну зброю. І ми їм це надаємо", - сказав генсек НАТО.
Разом з тим Столтенберг зазначив, що альянс має намір продовжувати такий вид допомоги.
"Але це не означає, що ми робитимемо щось ще. Ми допомагаємо їм захищати себе", - констатує він.
Генсек НАТО також вказує, що Україна має повне і законне право давати відсіч російській військовій агресії та обороняти свою територію, позаяк Москва своїм загарбницьким нападом порушує устав ООН та міжнародні закони та норми. Інші держави засуджують дії Кремля, і своєю чергою мають право допомагати Києву боротися за суверенітет країни та недоторканність її кордонів.
Так Столтенберг відповів на запитання представників ЗМІ щодо наративів та пропагандистських закидів Кремля у нібито залученні країн Заходу у війні РФ проти України.
"Ми маємо право підтримувати Україну, допомагати захищати себе і це роблять союзники", - заяви генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України.
Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправку військ для участі у бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання.
Більшість країн не підтримали позицію Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Додамо, наприкінці березня міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна не виключає можливість відправки західних військ в Україну у майбутньому. Але зараз у цьому нема потреби. А вже 3 квітня фінський президент Александр Стубб заявив про відсутність причин для відправки військ країни в Україну.
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