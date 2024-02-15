НАТО планує відкрити центр оборонної підготовки для українських військових, - ЗМІ

Джерела видання повідомляють, що центр НАТО буде покликаний допомогти Україні не тільки у військовій підготовці її солдатів і військовослужбовців, а й навчити їх стратегії та управлінню оборонною адміністрацією.

Мета центру - підвищити рівень підтримки країни, яка два роки тому була захоплена Росією, і допомогти привести її сили у відповідність до стандартів Альянсу, до якого вона прагне одного разу приєднатися.

Досі Альянс уникав кроків, які могли б бути витлумачені Росією як загроза. З цієї причини саме члени альянсу - на двосторонній основі або у складі груп - надавали Україні військову техніку та навчання. Новий центр являє собою зміну філософії в цьому відношенні і новий елемент нових відносин між НАТО і Києвом.

31 союзник по військовій організації наразі обговорює, як буде фінансуватися новий центр (чи буде він фінансуватися із загальних рахунків НАТО, чи з бюджетного фонду) і який тип інструкторів буде в ньому працювати; це можуть бути інструктори, розміщені на новій базі, або персонал, направлений членами НАТО на коротший термін, кажуть дипломатичні джерела, знайомі з перебігом внутрішніх переговорів.

Міністри оборони НАТО незабаром остаточно узгодять деталі проекту, який, як очікується, отримає остаточне схвалення на саміті у Вашингтоні в липні.

НАТО змінює підхід до надання допомоги Україні

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що НАТО розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше Альянс не втручався безпосередньо в питання поставок, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Керівництво НАТО хоче інтегрувати формат "Рамштайн" у структури Альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.

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