НАТО планує відкрити центр оборонної підготовки для українських військових, - ЗМІ

Північноатлантичний альянс має намір запустити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для українських військових. Новий проєкт, який доповнить навчальну місію ЄС та наявні програми союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.
Джерела видання повідомляють, що центр НАТО буде покликаний допомогти Україні не тільки у військовій підготовці її солдатів і військовослужбовців, а й навчити їх стратегії та управлінню оборонною адміністрацією.
Мета центру - підвищити рівень підтримки країни, яка два роки тому була захоплена Росією, і допомогти привести її сили у відповідність до стандартів Альянсу, до якого вона прагне одного разу приєднатися.
Досі Альянс уникав кроків, які могли б бути витлумачені Росією як загроза. З цієї причини саме члени альянсу - на двосторонній основі або у складі груп - надавали Україні військову техніку та навчання. Новий центр являє собою зміну філософії в цьому відношенні і новий елемент нових відносин між НАТО і Києвом.
31 союзник по військовій організації наразі обговорює, як буде фінансуватися новий центр (чи буде він фінансуватися із загальних рахунків НАТО, чи з бюджетного фонду) і який тип інструкторів буде в ньому працювати; це можуть бути інструктори, розміщені на новій базі, або персонал, направлений членами НАТО на коротший термін, кажуть дипломатичні джерела, знайомі з перебігом внутрішніх переговорів.
Міністри оборони НАТО незабаром остаточно узгодять деталі проекту, який, як очікується, отримає остаточне схвалення на саміті у Вашингтоні в липні.
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що НАТО розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше Альянс не втручався безпосередньо в питання поставок, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.
Керівництво НАТО хоче інтегрувати формат "Рамштайн" у структури Альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.