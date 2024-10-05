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НАТО планує створити ще майже півсотні нових бойових бригад, - Die Welt

Україна, Субота 05 жовтня 2024 19:30
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НАТО планує створити ще майже півсотні нових бойових бригад, - Die Welt Фото: НАТО планує створити ще майже півсотні нових бойових бригад (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

НАТО має намір збільшити кількість боєздатних бригад 131. Водночас заплановано вп'ятеро наростити кількість наземних підрозділів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Зокрема, план посилення оборони НАТО передбачає створення 49 нових великих підрозділів близько 5 тисяч осіб у кожному, тобто йдеться про розширення чисельності військ НАТО на приблизно 250 000 військовослужбовців.

Крім того, для забезпечення діяльності цих військ кількість бойових корпусів має збільшитися з шести до п'ятнадцяти, а штабів дивізій - з 24 до 38.

В документі НАТО зазначено, що відмова від плану небажана, оскільки це "зашкодить ухваленню процесу і поставить під сумнів довіру до всього альянсу і насамперед до його стратегічних командувачів".

У документі також згадується необхідність технічного посилення Альянсу, забезпечення боєприпасами та високоточною зброєю великої дальності, логістики та транспорту.

Очікується, що кількість тільки наземних підрозділів ППО збільшать у п'ять разів - з 293 до 1467, які будуть оснащені системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger та іншими. Кількість бойових вертольотів передбачається збільшити з 90 до 104.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що шведські війська готуються вирушити до Латвії, причому вперше в історії як складова сил НАТО. Війська вирушать на початку наступного року.

Крім того, НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії після падіння російських дронів.

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