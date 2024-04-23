НАТО не планує розширювати кількість країн-союзників із ядерною зброєю, - Столтенберг

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна має зобов’язання перед НАТО, як член Альянсу й готова розмістити на своїй території ядерну зброю.

Як розповів Дуда, питання розміщення ядерної зброї вже протягом деякого часу є предметом польсько-американських переговорів.

"Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу й у нас є зобов'язання і в цій сфері, тому ми просто проводимо спільну політику", - зазначив він.

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