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НАТО не планирует расширять количество стран-союзников с ядерным оружием, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У НАТО нет планов по расширению числа стран-союзников Альянса с ядерным оружием.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос, ведутся ли в НАТО переговоры по расширению совместного использования ядерного оружия, Столтенберг сказал, что "таких планов нет".

 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна имеет обязательство перед НАТО как член Альянса и готова разместить на своей территории ядерное оружие .

Как рассказал Дуда, вопрос размещения ядерного оружия уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров.

"Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы союзник Североатлантического альянса и у нас есть обязательства и в этой сфере, поэтому мы просто проводим общую политику", - отметил он.

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НАТОЙенс СтолтенбергЯдерное оружие