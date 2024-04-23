НАТО не планирует расширять количество стран-союзников с ядерным оружием, - Столтенберг

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна имеет обязательство перед НАТО как член Альянса и готова разместить на своей территории ядерное оружие .

Как рассказал Дуда, вопрос размещения ядерного оружия уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров.

"Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы союзник Североатлантического альянса и у нас есть обязательства и в этой сфере, поэтому мы просто проводим общую политику", - отметил он.

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