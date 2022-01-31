У НАТО нет планов размещать боевые подразделения в Украине, - Столтенберг
Североатлантический Альянс (НАТО) не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.
По его словам, НАТО исключило военную операцию на территории Украины в случае российского вторжения.
"У нас нет планов размещать боевые подразделения НАТО в Украине", - заявил он.
Он уточнил, что Украине помогают военные инструкторы НАТО, Альянс также помогает укреплять обороноспособность Украины и поставляет военную технику. Однако на 100-процентную поддержку НАТО Украина рассчитывать не может, поскольку не является членом Альянса.
"Для Украины, партнера, мы оказываем поддержку, а также посылаем сигнал о том, что, если Россия снова применит силу, будут жесткие экономические санкции", - объяснил генсек НАТО.
Он также отметил, что украинская армия сейчас "намного сильнее, намного больше и намного лучше оснащена", чем в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Но поскольку существует реальный риск российского вторжения сейчас, НАТО усиливает поддержку Украины.
"Существует реальный риск, и именно поэтому партнеры по НАТО усиливают поддержку Украины", - сказал он.
Напомним, что Россия требует объяснений от НАТО о гарантиях безопасности. Там заявили, что Альянс может обеспечивать безопасность в Европе, но при условиях Кремля.