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У НАТО нет планов размещать боевые подразделения в Украине, - Столтенберг

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США, Понедельник 31 января 2022 07:19
У НАТО нет планов размещать боевые подразделения в Украине, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Североатлантический Альянс (НАТО) не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.

По его словам, НАТО исключило военную операцию на территории Украины в случае российского вторжения.

"У нас нет планов размещать боевые подразделения НАТО в Украине", - заявил он.

Он уточнил, что Украине помогают военные инструкторы НАТО, Альянс также помогает укреплять обороноспособность Украины и поставляет военную технику. Однако на 100-процентную поддержку НАТО Украина рассчитывать не может, поскольку не является членом Альянса.

"Для Украины, партнера, мы оказываем поддержку, а также посылаем сигнал о том, что, если Россия снова применит силу, будут жесткие экономические санкции", - объяснил генсек НАТО.

Он также отметил, что украинская армия сейчас "намного сильнее, намного больше и намного лучше оснащена", чем в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Но поскольку существует реальный риск российского вторжения сейчас, НАТО усиливает поддержку Украины.

"Существует реальный риск, и именно поэтому партнеры по НАТО усиливают поддержку Украины", - сказал он.

Напомним, что Россия требует объяснений от НАТО о гарантиях безопасности. Там заявили, что Альянс может обеспечивать безопасность в Европе, но при условиях Кремля.

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