У НАТО немає планів розміщувати бойові підрозділи в Україні, - Столтенберг
Північноатлантичний Альянс (НАТО) не планує розміщувати свої бойові підрозділи в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.
За його словами, НАТО виключило військову операцію на території України у разі російського вторгнення.
"У нас немає планів розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні", - заявив він.
Він уточнив, що Україні допомагають військові інструктори НАТО, Альянс також допомагає зміцнювати обороноздатність України і поставляє військову техніку. Однак на 100-відсоткову підтримку НАТО Україна розраховувати не може, оскільки не є членом Альянсу.
"Для України, партнера, ми надаємо підтримку, а також посилаємо сигнал про те, що, якщо Росія знову застосує силу, будуть жорсткі економічні санкції", - пояснив генсек НАТО.
Він також зазначив, що українська армія зараз "набагато сильніше, набагато більше і набагато краще оснащена", ніж у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу. Але оскільки існує реальний ризик російського вторгнення зараз, НАТО посилює підтримку України.
"Існує реальний ризик, і саме тому партнери по НАТО посилюють підтримку України", - сказав він.
Нагадаємо, що Росія вимагає пояснень від НАТО про гарантії безпеки. Там заявили, що Альянс може забезпечувати безпеку в Європі, але за умов Кремля.