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У НАТО немає планів розміщувати бойові підрозділи в Україні, - Столтенберг

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США, Понеділок 31 січня 2022 07:19
У НАТО немає планів розміщувати бойові підрозділи в Україні, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Північноатлантичний Альянс (НАТО) не планує розміщувати свої бойові підрозділи в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

За його словами, НАТО виключило військову операцію на території України у разі російського вторгнення.

"У нас немає планів розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні", - заявив він.

Він уточнив, що Україні допомагають військові інструктори НАТО, Альянс також допомагає зміцнювати обороноздатність України і поставляє військову техніку. Однак на 100-відсоткову підтримку НАТО Україна розраховувати не може, оскільки не є членом Альянсу.

"Для України, партнера, ми надаємо підтримку, а також посилаємо сигнал про те, що, якщо Росія знову застосує силу, будуть жорсткі економічні санкції", - пояснив генсек НАТО.

Він також зазначив, що українська армія зараз "набагато сильніше, набагато більше і набагато краще оснащена", ніж у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу. Але оскільки існує реальний ризик російського вторгнення зараз, НАТО посилює підтримку України.

"Існує реальний ризик, і саме тому партнери по НАТО посилюють підтримку України", - сказав він.

Нагадаємо, що Росія вимагає пояснень від НАТО про гарантії безпеки. Там заявили, що Альянс може забезпечувати безпеку в Європі, але за умов Кремля.

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