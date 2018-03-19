НАТО переводит свой офис в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро

Офис НАТО в Брюсселе ближайшие три месяца переедет в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро, в которой в прошлом году уже проводились мероприятия в рамках саммита стран-участниц альянса, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что НАТО переедет в новое здание на территории бывшего аэродрома, который находится неподалеку от нынешней штаб-квартиры альянса в Брюсселе. По словам представителя НАТО, перевод 4 тыс. сотрудников и дипломатов должен занять примерно три месяца.

Также сообщается, что в новом здании в прошлом году уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО. А изначальный переезд, который был запланирован на 2017 год, сорвался из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

Напомним, в феврале Германия официально выступила с предложением открыть в стране штаб-квартиру НАТО. Как известно, в ходе модернизации и реорганизации НАТО планируется создать новое управление, которое будет отвечать за быструю транспортировку войск и вооружений.