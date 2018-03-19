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НАТО переводить свій офіс в нову штаб-квартиру вартістю в 1,2 млрд євро

НовиниПолітика    19.03.2018 - 08:49
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Переведення співробітників і дипломатів має зайняти приблизно три місяці

Офіс НАТО в Брюсселі найближчі три місяці переїде до нової штаб-квартири вартістю в 1,2 млрд євро, в якій минулого року вже проводилися заходи у рамках саміту країн-учасниць альянсу, передає Deutsche Welle.

Повідомляється, що НАТО переїде до нової будівлі на території колишнього аеродрому, який знаходиться неподалік від нинішньої штаб-квартири альянсу в Брюсселі. За словами представника НАТО, переведення 4 тис. співробітників і дипломатів має зайняти приблизно три місяці.

Також повідомляється, що в новій будівлі минулого року вже проходили заходи в рамках саміту НАТО. А початковий переїзд, який був запланований на 2017 рік, зірвався через проблеми з мережевою інфраструктурою.

Нагадаємо, в лютому Німеччина офіційно виступила з пропозицією відкрити в країні штаб-квартиру НАТО. Як відомо, у ході модернізації та реорганізації НАТО планується створити нове управління, яке буде відповідати за швидке транспортування військ та озброєнь.

 

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Теги: НАТО, штаб, Брюссель
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