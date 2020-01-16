У НАТО чекають презентацію реформи СБУ в кінці січня

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Представники Альянсу підтримали комплекс реформ у секторі безпеки і оборони України

Представники Північноатлантичного альянсу (НАТО) очікують представлення основних напрямів реформи Служби безпеки України (СБУ) в кінці січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що міжнародні партнери під час засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі висловили підтримку комплексу реформ у секторі безпеки й оборони, які проводяться на даний момент в Україні.

"Міжнародні партнери по НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в рамках запланованого на кінець поточного місяця засідання спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, будуть представлені головні напрямки реформування Служби безпеки України", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна офіційно подала заявку на участь в програмі партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО. Участь у програмі буде сприяти більш оперативному обміну розвідданими між Україною і НАТО.

Також повідомлялося, що Україна і НАТО остаточно погодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Незламна стійкість-2020". Навчання пройдуть 5-9 жовтня в Одесі.