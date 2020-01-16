ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НАТО чекають презентацію реформи СБУ в кінці січня

Новини » Політика     16.01.2020 - 16:59
У НАТО чекають презентацію реформи СБУ в кінці січня
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Представники Альянсу підтримали комплекс реформ у секторі безпеки і оборони України

Представники Північноатлантичного альянсу (НАТО) очікують представлення основних напрямів реформи Служби безпеки України (СБУ) в кінці січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що міжнародні партнери під час засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі висловили підтримку комплексу реформ у секторі безпеки й оборони, які проводяться на даний момент в Україні.

"Міжнародні партнери по НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в рамках запланованого на кінець поточного місяця засідання спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, будуть представлені головні напрямки реформування Служби безпеки України", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна офіційно подала заявку на участь в програмі партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО. Участь у програмі буде сприяти більш оперативному обміну розвідданими між Україною і НАТО.

Також повідомлялося, що Україна і НАТО остаточно погодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Незламна стійкість-2020". Навчання пройдуть 5-9 жовтня в Одесі.

Україна має намір приєднатися до системи закупівель НАТО Комітет з нацбезпеки просить Раду розглянути закони про розвідку
Новини України НАТОСлужба безпеки Україниреформи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся