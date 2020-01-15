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Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений в Одессе

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:42
Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений в Одессе
Фото: флаги Украины и НАТО (president.gov.ua)

Учения пройдут в начале октября 2020 года

Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость-2020" в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Соответствующий документ 15 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах.

"Учения "Нерушимая устойчивость - 2020" состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы", - сообщили в Кабмине.

Всего в учениях планируется участие более 200 специалистов. По результатам учений Высшая морская школа США представит детальный анализ и рекомендации в начале 2021 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина намерена присоединиться к системе закупок НАТО. Украина может интегрироваться в систему NSPA уже в этом году.

Также сообщалось, что Украина в рамках миссии НАТО готова отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе. Военнослужащие в Ираке будут оказывать консультативные услуги.

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