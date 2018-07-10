У НАТО очікують, що в 2018 році 8 країн-союзників виділять не менше 2% ВВП на оборону

Європейські союзники і Канада додатково виділять 266 млрд доларів на оборону до 2034 року

В НАТО очікують, що в 2018 році 8 країн-союзників виділять не менше 2% ВВП на оборону. Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг, повідомляє прес-служба Альянсу.

"Ми очікуємо, що в цьому році 8 союзників витратять не менше 2% ВВП на оборону, порівняно з трьома союзниками в 2014 році", - заявив він.

Крім того, Столтенберг зазначив, що союзники також інвестують мільярди в нове обладнання і нарощують свій внесок у місії та операції.

"За нашими оцінками, європейські союзники і Канада додатково виділять 266 мільярдів доларів на оборону до 2034 року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Столтенберг закликав Німеччину збільшити оборонний бюджет.