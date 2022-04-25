НАТО ожидает от Финляндии обеспечение безопасности воздушного пространства стран Балтии, - Yle

Если Финляндия станет членом НАТО, то она, скорее всего, направит войска в страны Балтии и будет обеспечивать безопасность их воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела в интервью Yle .

"По моему мнению, весьма вероятно, что в мирное время Финляндия должна была бы каким-то образом участвовать в программе Расширенного передового присутствия (EFP) и обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии", - сказал Янне Куусела.

Страны НАТО по ротации обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии, поскольку у Эстонии, Латвии и Литвы нет собственных истребителей.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет хотел бы, чтобы воздушное пространство Эстонии охраняли новые финские истребители.

"Очень важно, что Финляндия только что приняла решение о приобретении 64 новых истребителей F-35. Было бы разумно, если бы они при необходимости летали в воздушном пространстве Эстонии", - заявил Лаанет.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем сказал, что Финляндия могла бы серьезно поддерживать Эстонию, особенно на море и в воздухе.

Точная роль Финляндии станет ясной только тогда, когда страна вступит в НАТО.