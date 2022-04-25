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НАТО очікує від Фінляндії забезпечення безпеки повітряного простору країн Балтії, - Yle

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Понеділок 25 квітня 2022 03:41
НАТО очікує від Фінляндії забезпечення безпеки повітряного простору країн Балтії, - Yle Фото: вид на штаб-квартиру НАТО (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Якщо Фінляндія стане членом НАТО, то вона, швидше за все, направить війська в країни Балтії і буде забезпечувати безпеку їх повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела в інтерв'ю Yle.

"На мою думку, дуже ймовірно, що в мирний час Фінляндія повинна була б якимось чином брати участь у програмі розширеної передової присутності (EFP) і забезпеченні безпеки повітряного простору країн Балтії", - сказав Янне Куусела.

Країни НАТО по ротації забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії, оскільки в Естонії, Латвії та Литви немає власних винищувачів.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет хотів би, щоб повітряний простір Естонії охороняли нові фінські винищувачі.

"Дуже важливо, що Фінляндія тільки що прийняла рішення про придбання 64 нових винищувачів F-35. Було б розумно, якби вони при необхідності літали в повітряному просторі Естонії", - заявив Лаанет.

Раніше командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем сказав, що Фінляндія могла б серйозно підтримувати Естонію, особливо на морі і в повітрі.

Точна роль Фінляндії стане ясною тільки тоді, коли країна вступить в НАТО.

Нагадаємо, більшість фінських депутатів підтримує вступ до НАТО.

Ми також писали про те, що Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО в найближчі тижні.

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