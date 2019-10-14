НАТО відкрито для конструктивного діалогу з Росією, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Генсек НАТО заявив, що Росія кидає виклик контролю над озброєннями

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс відкритий для конструктивного діалогу з Росією. Про це він заявив у ході виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, передає прес-служба Альянсу.

"Росія кидає виклик контролю над озброєннями. Ми бачили це зовсім недавно в зв'язку з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Протягом багатьох років Сполучені Штати і НАТО наполягали на тому, щоб Росія знищила свої ракети, що порушують договір. Але замість цього Росія пішла іншим шляхом. Вперше за десятиліття РФ розробила і розгорнула ракети середньої дальності в Європі. Всі союзники підтримали рішення Сполучених Штатів вийти з договору", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО не збирається розмістити ядерні ракети наземного базування в Європі. Додавши, що Альянс не хоче нової гонки озброєнь і готовий до діалогу з РФ.

"Ми як і раніше відкриті для конструктивного діалогу з Росією. І прихильні ефективному контролю над озброєннями. І в той же час ми будемо продовжувати підтримувати надійне стримування і оборону", - сказав він.

Він додав, що безпека людей - основна мета НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг закликав владу Російської Федерації повернутися до дотримання договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності