НАТО осуждает обострение в Идлибе и готовит поддержку Турции

Североатлантический альянс (НАТО) осуждает обострение в Идлибе, а также рассматривает возможность оказания дальнейшей поддержки Турции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Euronews.

По его словам, НАТО выражает солидарность со своим союзником, а также осуждает обострение в Идлибе. Кроме того, Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.

"Союзники НАТО рассматривают возможность оказания дальнейшей поддержки Турции", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны договорились усилить коммуникацию, чтобы избежать дальнейших жертв.

27 февраля сирийские правительственные войска атаковали турецких военных. На данный момент известно о 34 погибших. В ответ армия Турции нанесла массированные артиллерийские и воздушные удары, Минобороны Турции заявляет о сотнях обезвреженных противников. Кроме того, Анкара выступила с обвинениями в адрес Москвы.