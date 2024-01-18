UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У НАТО очікують, що Росія отримає ракети від Ірану

Фото: Роб Бауер, голова військового комітету НАТО (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Іван Носальський

Іран, ймовірно, розпочне постачання ракет своєму союзнику Росії для війни проти України.

Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання військового комітету НАТО.

Він зазначив, що очікує на постачання іранських ракет до Росії. Москва вже неодноразово просила про таку допомогу.

При цьому, за його словами, застосування ракет Ірану російськими військовими поки що не спостерігається.

Допомога Росії від Ірану

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, країна передала окупантам свої дрони-камікадзе "Шахед".

Російські солдати активно використовують іранські безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру України. Внаслідок ударів уже неодноразово гинули та отримували поранення мирні жителі.

Також Росія хоче отримати іранські балістичні ракети для того, щоб завдавати ударів по Україні.

Зокрема, нещодавно західні ЗМІ з посиланням на неназваних американських чиновників писали про те, що Росія може купити ракети в Ірану, а постачання "почнеться вже цієї весни".

Чиновники уточнювали, що угода щодо передачі ракет між країнами поки що не укладена.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяІранракетиВійна Росії проти України