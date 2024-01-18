У НАТО очікують, що Росія отримає ракети від Ірану

Він зазначив, що очікує на постачання іранських ракет до Росії. Москва вже неодноразово просила про таку допомогу.

При цьому, за його словами, застосування ракет Ірану російськими військовими поки що не спостерігається.

Допомога Росії від Ірану

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, країна передала окупантам свої дрони-камікадзе "Шахед".

Російські солдати активно використовують іранські безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру України. Внаслідок ударів уже неодноразово гинули та отримували поранення мирні жителі.

Також Росія хоче отримати іранські балістичні ракети для того, щоб завдавати ударів по Україні.

Зокрема, нещодавно західні ЗМІ з посиланням на неназваних американських чиновників писали про те, що Росія може купити ракети в Ірану, а постачання "почнеться вже цієї весни".

Чиновники уточнювали, що угода щодо передачі ракет між країнами поки що не укладена.