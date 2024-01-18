В НАТО ожидают, что Россия получит ракеты от Ирана

Иран, вероятно, начнет поставки ракет своему союзнику России для войны против Украины.
Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания военного комитета НАТО.
Он отметил, что ожидает поставок иранских ракет в Россию. Москва уже неоднократно просила о такой помощи.
При этом, по его словам, применение ракет Ирана российскими военными пока не наблюдается.
Напомним, Иран является союзником России в войне против Украины. В частности, страна передала оккупантам свои дроны-камикадзе "Шахед".
Российские солдаты активно используют иранские беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру Украины. В результате ударов уже неоднократно гибли и получали ранения мирные жители.
Также Россия хочет получить иранские баллистические ракеты для того, чтобы наносить удары по Украине.
В частности, недавно западные СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников писали о том, что Россия может купить ракеты у Ирана, а поставки "начнутся уже этой весной".
Чиновники уточняли, что соглашение насчет передачи ракет между странами пока не заключено.
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