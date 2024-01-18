В НАТО ожидают, что Россия получит ракеты от Ирана

Он отметил, что ожидает поставок иранских ракет в Россию. Москва уже неоднократно просила о такой помощи.

При этом, по его словам, применение ракет Ирана российскими военными пока не наблюдается.

Помощь России от Ирана

Напомним, Иран является союзником России в войне против Украины. В частности, страна передала оккупантам свои дроны-камикадзе "Шахед".

Российские солдаты активно используют иранские беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру Украины. В результате ударов уже неоднократно гибли и получали ранения мирные жители.

Также Россия хочет получить иранские баллистические ракеты для того, чтобы наносить удары по Украине.

В частности, недавно западные СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников писали о том, что Россия может купить ракеты у Ирана, а поставки "начнутся уже этой весной".

Чиновники уточняли, что соглашение насчет передачи ракет между странами пока не заключено.