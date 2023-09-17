У НАТО обрали нового главу військового комітету. Він зробив заяву про підтримку України

Відповідні рішення глави оборонних відомств НАТО ухвалили 16 вересня під час конференції Військового комітету в Осло.

Вони також відзначили необхідність наступності керівництва "у нестабільній обстановці у сфері безпеки та на тлі найбільшого зміцнення колективної оборони Альянсу з часів холодної війни".

Адмірал Драгоне за підсумками виборів заявив, що НАТО зможе "запропонувати свою повну підтримку Україні" та вирішення проблем, які "вимальовуються у міжнародному масштабі".

Своєю чергою Бауер висловився про намір зробити все можливе, щоб "продовжувати об'єднувати північ, південь, схід, захід, великі та малі країни в рамках нашого Альянсу", а також "активно підтримувати зв'язок з партнерами НАТО по всьому світу".

У релізі йдеться також про те, що це рішення дозволить адміралу Драгоне відбути свій термін на посаді міністра оборони Італії до листопада 2024 року.

Чим займається голова військового комітету НАТО

Голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу представляє на основі консенсусу погляди всіх начальників оборони НАТО (CHOD) як головного військового радника генерального секретаря, Північноатлантичної ради та інших старших органів НАТО.

Він також керує порядком денним та обговореннями Військового комітету, дослухаючись до думок і працюючи над примиренням різних національних позицій чи політичних розбіжностей із порадами, з якими всі можуть погодитися.

Керівництво НАТО

Нагадаємо, що НАТО з 2014 року очолює Єнс Столтенберг. Його повноваження мали завершитися 30 вересня 2022 року, однак у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну їх продовжили ще на рік.

Столтенберг заявив у лютому, що не добиватиметься продовження свого контракту. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

4 липня члени НАТО у Вільнюсі погодили рішення про продовження його мандата генсека ще на рік - до 1 жовтня 2024 року. Як зазначив сам Столтенберг, після жовтня 2024 року його повноваження як генсек НАТО більше не продовжуватимуться.