В НАТО избрали нового главу военного комитета. Он сделал заявление о поддержке Украины

Соответствующие решения главы оборонных ведомств НАТО приняли 16 сентября во время конференции Военного комитета в Осло.

Они также отметили необходимость преемственности руководства "в нестабильной обстановке в области безопасности и на фоне крупнейшего укрепления коллективной обороны Североатлантического союза со времен холодной войны".

Адмирал Драгоне по итогам выборов заявил, что НАТО сможет "предложить свою полную поддержку Украине" и решению проблем, которые "вырисовываются в международном масштабе".

В свою очередь Бауэр высказался о намерении сделать все возможное, чтобы "продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в рамках нашего Альянса", а также "активно поддерживать связь с партнерами НАТО по всему миру".

В релизе говорится также о том, что данное решение позволит адмиралу Драгоне отбыть свой срок на посту министра обороны Италии до ноября 2024 года.

Чем занимается глава военного комитета НАТО

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса представляет основанные на консенсусе взгляды всех начальников обороны НАТО (CHOD) в качестве главного военного советника генерального секретаря, Североатлантического совета и других старших органов НАТО.

Он также руководит повесткой дня и обсуждениями Военного комитета, прислушиваясь к мнениям и работая над примирением различных национальных позиций или политических разногласий с советами, с которыми все могут согласиться.

Руководство НАТО

Напомним, что НАТО с 2014 года возглавляет Йенс Столтенберг. Его полномочия должны были завершиться 30 сентября 2022 года, однако в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину их продлили еще на год.

Столтенберг заявил в феврале, что не будет добиваться продления своего контракта. Но члены НАТО попросили его согласиться с этим после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

4 июля члены НАТО в Вильнюсе согласовали решение о продлении его мандата генсека еще на год - до 1 октября 2024 года. Как отметил Столтенберг, после октября 2024 года его полномочия как генсек НАТО больше не будут продлеваться.