В НАТО после обмена заявили о важности установления ответсвенных за катастрофу МН17

В НАТО поприветствовали обмен пленными, проведенный Украиной и Россией 7 сентября. Об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

Так, в НАТО поприветствовали тот факт, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, наконец-то вернулись домой, а также режиссер Олег Сенцов.

"Это шаг в правильном направлении. НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных. В то же время по-прежнему важно установить истину и ответственность за сбой рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых в российских тюрьмах. Украина, в свою очередь, отдала РФ такое же число удерживаемых. Среди лиц, которые запросила на обмен Россия - Владимир Цемах, который является ключевым свидетелем по делу о расследовании катастрофы МН17 на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, из-за невключения Цемаха в списки не состоялася обмен, запланированный на 30 августа.

Кроме того, сообщалось, что Нидерланды, которые занимаются расследованием катастрофы, просили Украину не выдавать Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский после обмена заявил, что перед тем как передать Цемаха России его допросили.