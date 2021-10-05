НАТО не нужна холодная война с Россией, - генсек альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-членов альянса к поддержке взаимодействий с Российской Федерацией. Это должно помочь избежать холодной войны или гонки вооружений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время выступления в Джорджтаунском университете.

"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - заявил Столтенберг.

В частности, генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией сегодня находятся на самой низкой ступеньке со времен холодной войны.