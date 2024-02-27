НАТО "нейтралізує" Калінінград першим, якщо Росія кине виклик Альянсу, - посол Литви

Він розповів, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу.

"Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" першим. Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю", - наголосив Лінкявічюс.

При цьому дипломат не уточнив, що саме він має на увазі під словом "нейтралізований".

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, ще вчора, 26 лютого, парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. Тепер рішення парламенту протягом п'яти днів має затвердити виконувач обов’язків президента Угорщини Ласло Кьовер.

Потім заявку, яку схвалила Угорщина, мають направити до Державного департаменту США.

Угорщина стала останньою країною, ратифікація якої була потрібна для того, щоб Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного альянсу.