UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО "нейтралізує" Калінінград першим, якщо Росія кине виклик Альянсу, - посол Литви

Фото: у Литві пообіцяли, що НАТО "нейтралізує" Калінінград, якщо Росія нападе (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Північноатлантичного альянсу відразу "нейтралізують" Калінінград, якщо росіяни кинуть виклик НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Литви у Швеції Лінаса Лінкявічюса у Twitter.

Він розповів, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу.

"Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" першим. Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю", - наголосив Лінкявічюс.

При цьому дипломат не уточнив, що саме він має на увазі під словом "нейтралізований".

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, ще вчора, 26 лютого, парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. Тепер рішення парламенту протягом п'яти днів має затвердити виконувач обов’язків президента Угорщини Ласло Кьовер.

Потім заявку, яку схвалила Угорщина, мають направити до Державного департаменту США.

Угорщина стала останньою країною, ратифікація якої була потрібна для того, щоб Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного альянсу.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЛитваКалінінград