НАТО "нейтрализует" Калининград первым, если Россия бросит вызов Альянсу, - посол Литвы

Он рассказал, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

"Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", - подчеркнул Линкявичюс.

При этом дипломат не уточнил, что конкретно он имеет ввиду под словом "нейтрализован".

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, еще вчера, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь решение парламента в течение пяти дней должен утвердить исполняющий обязанности президента Венгрии Ласло Кевер.

Затем заявку, которую одобрила Венгрия, должны направить в Государственный департамент США.

Венгрия стала последней страной, ратификация которой была необходима для того, чтобы Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.