НАТО немає сенсу існувати в нинішньому вигляді, - глава Міноборони Італії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не бачить сенсу в існуванні НАТО в нинішньому вигляді. Тепер США і Європа не є центром світу.

"НАТО більше немає сенсу існувати у своєму нинішньому вигляді. Колись центром світу був Атлантичний океан, тепер це весь світ. Колись центром були США і Європа, тепер же є все інше, з чим потрібно будувати відносини", - наголосив глава Міноборони.

Крозетто додав, що якщо НАТО стане організацією, яка візьме на себе завдання забезпечити мир, ведучи переговори з південними країнами світу, "то Альянс стане чимось зовсім іншим".

"Інакше ми не досягнемо мети забезпечення безпеки в рамках правил, які діють для всіх", - зазначив він.