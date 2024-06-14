У НАТО немає консенсусу щодо обов'язкової допомоги Україні, - Столтенберг

Члени НАТО досі не змогли дійти консенсусу з приводу взяття зобов'язань щодо щорічної фінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Днями генеральний секретар НАТО закликав союзників щорічно виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.
"Поки що консенсусу немає з цього приводу. Але ми працюємо і багато членів НАТО нас підтримують", - заявив сьогодні генсек.
Він зазначив, що нині потрібні не лише короткочасні зобов'язання, а й довгострокові.
"Нам потрібні не короткострокові зобов'язання. Це теж потрібно, але довгострокові зобов'язання дадуть нам більше передбачуваності та буде сигналом Росії", - сказав він.
Нагадаємо, що за словами генсека, сьогодні НАТО має погодити координацію військової допомоги Україні. Зауважимо, що наразі військову допомогу Україні координують США. Однак у зв'язку з цьогорічними виборами президента цю сферу хочуть передати під контроль НАТО.
Такий крок допоможе уникнути погроз, якщо новим президентом США стане Дональд Трамп, який відмовляється надавати й підтримувати поставки допомоги Україні.
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