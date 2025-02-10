У НАТО назвали трьох союзників Росії, завдяки яким вона здатна продовжувати війну

"З лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими. Тисячі танків, бронемашин і літаків були знищені, а російський флот був витіснений з більшої частини Чорного моря", - сказав він.

За його словами, попри ці втрати, Росія продовжує війну за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю.

"Однак у довгостроковій перспективі Росії буде складно і надалі не зважати на такий високий рівень втрат", - заявив Драгоне.

Як зазначив адмірал, продовження військової підтримки України призведе до подальшого погіршення військової спроможності Росії та поставить Україну в сильнішу позицію під час переговорів.

"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", - додав він.