У НАТО назвали трьох союзників Росії, завдяки яким вона здатна продовжувати війну

Росія продовжує війну проти України за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану. Водночас у довгостроковій перспективі Москві буде складно це робити через високі втрати.
Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Armyinform.
"З лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими. Тисячі танків, бронемашин і літаків були знищені, а російський флот був витіснений з більшої частини Чорного моря", - сказав він.
За його словами, попри ці втрати, Росія продовжує війну за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю.
"Однак у довгостроковій перспективі Росії буде складно і надалі не зважати на такий високий рівень втрат", - заявив Драгоне.
Як зазначив адмірал, продовження військової підтримки України призведе до подальшого погіршення військової спроможності Росії та поставить Україну в сильнішу позицію під час переговорів.
"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", - додав він.
Нагадаємо, за даним Генштабу ЗСУ, Росія втратила близько 850 тисяч вбитими та пораненими з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Британська розвідка прогнозує, що Москва продовжить втрачати більше тисяч осіб щодня в лютому.
Січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених). У січні 2025 року територіальні завоювання Росії в Україні сповільнилися. Російські війська зайняли близько 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року.