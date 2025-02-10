В НАТО назвали трех союзников России, благодаря которым она способна продолжать войну

Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. В то же время в долгосрочной перспективе Москве будет сложно это делать из-за высоких потерь.
Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Armyinform.
"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", - сказал он.
По его словам, несмотря на эти потери, Россия продолжает войну при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая.
"Однако в долгосрочной перспективе России будет сложно и в дальнейшем не учитывать такой высокий уровень потерь", - заявил Драгоне.
Как отметил адмирал, продолжение военной поддержки Украины приведет к дальнейшему ухудшению военной способности России и поставит Украину в более сильную позицию во время переговоров.
"Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы", - добавил он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла около 850 тысяч убитыми и ранеными с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Британская разведка прогнозирует, что Москва продолжит терять более тысяч человек ежедневно в феврале.
Январь 2025 года стал вторым самым дорогим месяцем войны для России с общим числом потерь в 48 240 человек (убитых и раненых). В январе 2025 года территориальные завоевания России в Украине замедлились. Российские войска заняли около 320 кв. км по сравнению с примерно 400 кв. км в декабре 2024 года.