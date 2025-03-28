В НАТО назвали три умови введення європейських військ в Україну

"По-перше, має бути абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони. По-друге, необхідний потужний мандат, бажано під егідою ООН. По-третє, це має бути авторитетна, багатонаціональна сила, яка складатиметься не лише з європейських військ, і матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону", - сказав він.

На його думку, головною гарантією безпеки для України залишатимуться її Збройні сили, оскільки за три роки війни, завдяки своїй стійкості та отриманій підтримці, вони досягли надзвичайно високого рівня ефективності та продовжують зміцнюватись.

Драгоне наголосив, що Україна й надалі отримуватиме важливу допомогу від низки країн у вигляді постачання зброї, навчання та забезпечення взаємодії. Це дозволить їй відновити ті спроможності, що були виснажені війною, і реорганізувати свої Збройні сили, щоб забезпечити необхідне стримування для запобігання новій агресії.

"Після війни необхідний стійкий мир. Це не може бути ще один "Мінськ-3". Росія не має використати перемир'я для перегрупування і більше ніколи не повинна намагатися захопити жоден квадратний сантиметр української землі. Саме тому союзники НАТО надають Україні таку значну підтримку. Це важливо не лише для безпеки України, а й для безпеки всієї Європи та світу", - додав голова Військового комітету НАТО.

Європейські війська в Україні

Нагадаємо, про направлення військового контингенту в Україну говорили під час зустрічі в Парижі 27 березня за участі президента України Володимира Зеленського.

Після саміту лідерів низки країн президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити в Україну так звані "сили стримування". На думку Макрона, їх потрібно розмістити не на лінії фронту, а в стратегічних локаціях.