В НАТО назвали сроки по увеличению войск повышенной готовности

В НАТО планируют увеличить количество военнослужащих повышенной боевой готовности до следующего года.

Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Он добавляет, что страны по-прежнему сдержат свое слово. Хотя при этом не называет перечень этих стран.

По его словам план требует, чтобы союзники дали силы, которые они обещали дать.

Напомним, НАТО увеличит количество сил в повышенной боевой готовности с 40 тысяч до более 300 тысяч.

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