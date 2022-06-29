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В НАТО назвали сроки по увеличению войск повышенной готовности

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 21:32
В НАТО назвали сроки по увеличению войск повышенной готовности Фото: В НАТО назвали сроки по увеличению войск повышенной готовности (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В НАТО планируют увеличить количество военнослужащих повышенной боевой готовности до следующего года.

Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По его словам план требует, чтобы союзники дали силы, которые они обещали дать.

Он добавляет, что страны по-прежнему сдержат свое слово. Хотя при этом не называет перечень этих стран.

Напомним, НАТО увеличит количество сил в повышенной боевой готовности с 40 тысяч до более 300 тысяч.

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