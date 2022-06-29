В НАТО назвали терміни по збільшенню військ підвищеної готовності
Фото: В НАТО назвали терміни по збільшенню військ підвищеної готовності (Getty Images)
В НАТО планують збільшити кількість військовослужбовців підвищеної бойової готовності до наступного року.
Про це заявив глава НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За його словами план вимагає, щоб союзники дали сили, які вони обіцяли дати.
Він додає що країни, як і раніше, дотримаються свого слова. Хоча при цьому не називає перелік цих країн.
Нагадаємо, НАТО збільшить кількість сил у підвищеній бойовій готовності з 40 тисяч до понад 300 тисяч.
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