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В НАТО назвали терміни по збільшенню військ підвищеної готовності

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Україна, Середа 29 червня 2022 21:32
В НАТО назвали терміни по збільшенню військ підвищеної готовності Фото: В НАТО назвали терміни по збільшенню військ підвищеної готовності (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В НАТО планують збільшити кількість військовослужбовців підвищеної бойової готовності до наступного року.

Про це заявив глава НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами план вимагає, щоб союзники дали сили, які вони обіцяли дати.

Він додає що країни, як і раніше, дотримаються свого слова. Хоча при цьому не називає перелік цих країн.

Нагадаємо, НАТО збільшить кількість сил у підвищеній бойовій готовності з 40 тисяч до понад 300 тисяч.

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