Фото: В НАТО назвали терміни по збільшенню військ підвищеної готовності (Getty Images)

В НАТО планують збільшити кількість військовослужбовців підвищеної бойової готовності до наступного року.

Про це заявив глава НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами план вимагає, щоб союзники дали сили, які вони обіцяли дати. Він додає що країни, як і раніше, дотримаються свого слова. Хоча при цьому не називає перелік цих країн.