НАТО начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая, - журналист

Страны Североатлантического альянса рассмотрят заявки на вступление Финляндии и Швеции 18 мая. Планируется, что они одобрят начало процесса присоединения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
Журналист рассказал, что Турция не должна блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поэтому процесс присоединения к Альянсу начнется уже в эту среду.
При этом протоколы о присоединении могут быть подписаны в начале июня.
"Возможно подпишут в национальный день Швеции 6 июня", - добавил Йозвяк.
Напомним, 15 мая Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину.
Также сегодня, 16 мая, правительство Швеции официально приняло решение о вступлении в НАТО. Заявка будет подана в ближайшее время.
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