НАТО начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая, - журналист

Журналист рассказал, что Турция не должна блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поэтому процесс присоединения к Альянсу начнется уже в эту среду.

При этом протоколы о присоединении могут быть подписаны в начале июня.

"Возможно подпишут в национальный день Швеции 6 июня", - добавил Йозвяк.