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НАТО розпочне процес приєднання Фінляндії та Швеції 18 травня, - журналіст

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Понеділок 16 травня 2022 19:09
НАТО розпочне процес приєднання Фінляндії та Швеції 18 травня, - журналіст Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Країни Північноатлантичного альянсу розглянуть заявки на вступ Фінляндії та Швеції 18 травня. Планується, що вони підтримають початок процесу приєднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Журналіст розповів, що Туреччина не повинна блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, тому процес приєднання до Альянсу розпочнеться вже цієї середи.

При цьому протоколи про приєднання можуть бути підписані на початку червня.

"Можливо, підпишуть у національний день Швеції 6 червня", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, 15 травня Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Керівництво країни ухвалило відповідне рішення на тлі російського вторгнення в Україну.

Також сьогодні, 16 травня, уряд Швеції офіційно ухвалив рішення щодо вступу до НАТО. Заявка буде подана найближчим часом.

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