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НАТО начинает военные учения на территории Польши и еще 8 стран блока

Фото: НАТО начинает военные учения на территории Польши и еще 8 стран блока (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 мая НАТО начинает военные учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ" на территории Польши и еще восьми стран Альянса. Они продлятся почти месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Польши.

"С 1 по 27 мая 2022 года пройдут учения Defender Europe 2022 (DE22 - "Защитник Европы") и Swift Response 2022 (SR22 - "Быстрый ответ") с участием польских солдат", - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, Defender Europe 22 - это международное совместное и регулярное обучение, организованное Вооруженными силами США для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.

По информации ведомства, в целом в учениях, которые пройдут на территории Польши и 8 стран НАТО, примут участие 18 тысяч солдат из более 20 стран, из которых около 7 тысяч солдат и 3 тысячи единиц техники дислоцированные на территории Польши.

Так, кроме солдат польского войска, примут участие солдаты из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Во время учений будут проверять способность бойцов участвовать в совместной боевой операции. Реализация будет включать эпизоды дальнего тактического перемещения с преодолением водных преград и огневой подготовки.

"Совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Европе пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения стран НАТО.

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НАТОПольшаВоенные учения