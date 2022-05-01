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НАТО розпочинає військові навчання на території Польщі та ще 8 країн блоку

Фото: НАТО розпочинає військові навчання на території Польщі та ще 8 країн блоку (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 травня НАТО розпочинає військові навчання "Захисник Європи" та "Швидка відповідь" на території Польщі та ще восьми країн Альянсу. Вони триватимуть майже місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Польщі.

"З 1 по 27 травня 2022 року відбудуться навчання Defender Europe 2022 (DE22 - "Захисник Європи") та Swift Response 2022 (SR22 - "Швидка відповідь") за участю польських солдатів", - йдеться в повідомленні.

Міноборони зазначає, Defender Europe 22 - це міжнародне спільне та регулярне навчання, організоване Збройними силами США для підвищення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами США та НАТО.

За інформацією відомства, загалом у навчаннях, які пройдуть на території Польщі та 8 країн Альянсу, візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн, з яких близько 7 тисяч солдатів та 3 тисячі одиниць техніки на дислоковані території Польщі.

Так, окрім солдатів польського війська, візьмуть участь солдати зі США, Франції, Швеції, Німеччини, Данії та Великобританії.

Під час навчань перевірятимуть здатність бійців брати участь у спільній бойовій операції. Реалізація включатиме епізоди дальнього тактичного переміщення з подоланням водних перешкод та вогневої підготовки.

"Спільні навчання підвищують безпеку східного флангу та служать для відпрацювання відповідно до стандартів НАТО процедур використання військ та їх адаптації до нових викликів сучасного поля бою та стримування потенційного агресора", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Європі пройдуть найбільші з часів холодної війни навчання країн НАТО.

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НАТОПольшаВійськові навчання