НАТО начинает масштабные военные учения в Средиземном море

К учениям, проведение которых планируется с 2020 года, привлекут ряд стран. Это продемонстрирует, что трансатлантический альянс "единственный, способный и сильный", добавил Кирби.

"Авианосец USS Harry S. Truman и союзники по НАТО начнут масштабные военные учения в Средиземном море в понедельник из-за роста беспокойства по поводу скопления войск России и вероятного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Ударная группа авианосца USS Harry S. Truman будет идти под командованием сил НАТО как центральный элемент учений.

Несколько союзников США по НАТО будут участвовать в скоординированных морских учениях, тренировках с противолодочной войны и задачах ударов с дальнего расстояния.