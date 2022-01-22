UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАТО начинает масштабные военные учения в Средиземном море

Автор: Анастасия Рокитна

Страны НАТО проведут в Средиземном море крупные военные учения. К учениям, проведение которых планируется с 2020 года, привлекут ряд стран.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Military.

К учениям, проведение которых планируется с 2020 года, привлекут ряд стран. Это продемонстрирует, что трансатлантический альянс "единственный, способный и сильный", добавил Кирби.

"Авианосец USS Harry S. Truman и союзники по НАТО начнут масштабные военные учения в Средиземном море в понедельник из-за роста беспокойства по поводу скопления войск России и вероятного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Ударная группа авианосца USS Harry S. Truman будет идти под командованием сил НАТО как центральный элемент учений.

Несколько союзников США по НАТО будут участвовать в скоординированных морских учениях, тренировках с противолодочной войны и задачах ударов с дальнего расстояния.

Напомним, США предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОУкраинаРоссийская Федерация