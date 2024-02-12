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НАТО не може залежати від примх президента США: Боррель про скандальну заяву Трампа

Брюссель, Понеділок 12 лютого 2024 11:34
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НАТО не може залежати від примх президента США: Боррель про скандальну заяву Трампа Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАТО не може залежати від примх президента США і не може бути військовим союзом, який не виконує своїх зобов'язань.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Раніше Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть не захистити союзників НАТО, які не витрачають достатньо коштів на власну оборону від потенційного російського вторгнення.

На прохання відповісти на коментарі Трампа Боррель сказав: "НАТО не може бути військовим союзом на вибір... залежно від настрою президента США".

Скандальна заява Трампа

Нагадаємо, під час політичного мітингу 10 лютого в Південній Кароліні Трамп поскаржився на те, що він назвав "простроченими" платежами з боку деяких країн НАТО, і розповів минулій розмові з главою "великої країни" про напад Росії на такі країни.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити", - сказав Трамп неназваному лідеру.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників.

Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "корисним поплічником" Путіна.

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