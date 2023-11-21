НАТО може розширити свою військову присутність у Косові, - Столтенберг

НАТО може розширити військову присутність у Косові. Так Альянс хоче запобігти майбутнім конфліктам у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

НАТО може ухвалити рішення щодо постійного збільшення військової присутності у Косові у відповідь на зіткнення на півночі регіону у вересні. Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Косово Вьосою Османі в Пріштіні 20 листопада.

У відповідь на стрілянину в селі Банська, внаслідок якої загинуло четверо людей, НАТО вирішило розширити свій контингент у Косові. За словами Столтенберга, це рішення продемонструвало рішучість Альянсу запобігти повторенню таких інцидентів.

"Наразі ми розмірковуємо, чи варто нам мати більш постійне розширення, щоб гарантувати, що ситуація не вийде з-під контролю і не створить нового жорстокого конфлікту в Косові чи за його межами", - сказав Столтенберг.

Генсек також наголосив, що винні у нападах 24 вересня мають бути притягнуті до відповідальності. Він має намір заявити про це на майбутніх зустрічах у Сербії 21 листопада.

"Такі насильницькі напади неприйнятні. Винні мають постати перед правосуддям", - сказав Столтенберг.

НАТО збільшила обсяг KFOR, що складає 4 500 осіб, на кілька сотень військовослужбовців, надіславши додаткові сили з Великобританії та Румунії.

Події у Косові 24 вересня

24 вересня 2023 року в Косові відбулися сутички між косовськими поліцейськими та озброєною групою невідомих осіб. Подія сталася у селі Баньська, що на півночі Косова, де переважають етнічні серби.

У відповідь на напад на косовських поліцейських прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив про проведення силової операції проти групи озброєних людей, яка налічує щонайменше 30 осіб.

Сербська сторона заперечує свою причетність до інциденту. За її версією, косовські поліцейські самі відкрили вогонь за мирними мешканцями.

Внаслідок інциденту в Косові сталося різке загострення напруженості. НАТО направило до регіону додаткові війська, а країни Заходу закликали Сербію до стриманості.

Раніше ми повідомляли, що Генсек НАТО Столтенберг відвідав Боснію та Герцеговину. Він висловив занепокоєння з приводу спроб Росії розпалити сепаратизм та розкол на Західних Балканах.