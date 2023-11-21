НАТО может расширить свое военное присутствие в Косово, - Столтенберг

НАТО может расширить военное присутствие в Косово. Так Альянс хочет предотвратить будущие конфликты в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

НАТО может принять решение о постоянном увеличении военного присутствия в Косово в ответ на столкновения на севере региона в сентябре. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Косово Вьосой Османи в Приштине 20 ноября.

В ответ на стрельбу в селе Банская, в результате которой погибли четыре человека, НАТО решил расширить свой контингент в Косово. По словам Столтенберга, это решение продемонстрировало решимость Альянса предотвратить повторение таких инцидентов.

"Сейчас мы размышляем, стоит ли нам иметь более постоянное расширение, чтобы гарантировать, что ситуация не выйдет из-под контроля и не создаст нового жестокого конфликта в Косово или за его пределами", - сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что виновные в нападениях 24 сентября должны быть привлечены к ответственности. Он намерен заявить об этом на предстоящих встречах в Сербии 21 ноября.

"Такие насильственные нападения неприемлемы. Виновные должны предстать перед правосудием",- сказал Столтенберг.

НАТО увеличила объем KFOR, численность которого составляет 4 500 человек, на несколько сотен военнослужащих, прислав дополнительные силы из Великобритании и Румынии.

События в Косово 24 сентября

24 сентября 2023 года в Косово произошли столкновения между косовскими полицейскими и вооруженной группой неизвестных лиц. Событие произошло в селе Баньска, расположенном на севере Косово, где преобладают этнические сербы.

В ответ на нападение на косовских полицейских премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против группы вооруженных людей, насчитывающей не менее 30 человек.

Сербская сторона отрицает свою причастность к инциденту. По ее версии, косовские полицейские сами открыли огонь по мирным жителям.

В результате инцидента в Косово произошло резкое обострение напряженности. НАТО направил в регион дополнительные войска, а страны Запада призвали Сербию к сдержанности.

Ранее мы сообщали, что Генсек НАТО Столтенберг посетил Боснию и Герцеговину. Он выразил обеспокоенность по поводу попыток России разжечь сепаратизм и раскол на Западных Балканах.