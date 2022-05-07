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НАТО массово поддерживает Украину, но не является участником войны, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако Альянс не будет становиться стороной конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга изданию Welt am Sonntag.

По его словам, НАТО всегда должно быть готовым к возникновению масштабной войны. Задача Альянса максимально минимизировать риски и тем самым предотвратить мировой конфликт.

При этом Столтенберг добавил, что НАТО не будет участвовать в войне России и Украины.

"Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является частью войны", - отметил генсек.

В то же время НАТО увеличивает военное присутствие и защиту восточного фланга.

"Мы не оставляем места для недоразумений или просчетов. Москва должна понимать: нападение на страну НАТО будет нападением на все 30 государств-членов", - подчеркнул Столтенберг.

Мы также сообщали, что Йенс Столтенберг предупредил о более жестоком наступлении России на украинские территории в ближайшие недели.

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НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины