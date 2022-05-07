НАТО масово підтримує Україну, але не є учасником війни, - Столтенберг

За його словами, НАТО завжди має бути готовим до виникнення масштабної війни. Завдання Альянсу максимально мінімізувати ризики і тим самим запобігти світовому конфлікту.

При цьому Столтенберг додав, що НАТО не братиме участі у війні Росії та України.

"Ми повинні зробити все, щоб війна в Україні не перекинулася на інші країни. Ось чому ми не направляємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але НАТО навмисно не є частиною війни", - зазначив генсек.

У той же час НАТО збільшує військову присутність і захист східного флангу.

"Ми не залишаємо місця для непорозумінь або прорахунків. Москва повинна розуміти: напад на країну НАТО буде нападом на всі 30 держав-членів", - підкреслив Столтенберг.