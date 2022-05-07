НАТО масово підтримує Україну, але не є учасником війни, - Столтенберг

НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Однак Альянс не ставатиме стороною конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Йенса Столтенберга виданню Welt am Sonntag.
За його словами, НАТО завжди має бути готовим до виникнення масштабної війни. Завдання Альянсу максимально мінімізувати ризики і тим самим запобігти світовому конфлікту.
При цьому Столтенберг додав, що НАТО не братиме участі у війні Росії та України.
"Ми повинні зробити все, щоб війна в Україні не перекинулася на інші країни. Ось чому ми не направляємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але НАТО навмисно не є частиною війни", - зазначив генсек.
У той же час НАТО збільшує військову присутність і захист східного флангу.
"Ми не залишаємо місця для непорозумінь або прорахунків. Москва повинна розуміти: напад на країну НАТО буде нападом на всі 30 держав-членів", - підкреслив Столтенберг.
Ми також повідомляли, що Єнс Столтенберг попередив про жорстокіший наступ Росії на українські території в найближчі тижні.
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