НАТО, кордони та "стосунки" з РФ. Останні заяви Трампа та його команди про війну в Україні

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Трамп про розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 12 лютого, провів телефонні переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

У соцмережі TruthSocial Трамп розповів, що розмова з очільником Кремля "була тривалою і дуже продуктивною". Зокрема, вони обговорили війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми.

Президент США уточнив, що вони з російським диктатором "розмірковували" про історію Другої світової війни, коли обидві нації "успішно воювали разом", і як РФ "втратила" десятки мільйонів людей.

"Кожен із нас говорив про сильні сторони наших націй і про те, яку користь принесе нам спільна робота. Але спочатку, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною", – заявив Трамп.

Трамп розповів, що домовився з Путіним "дуже тісно" працювати разом, а також, щоб "відповідні команди негайно почали переговори". Глава Білого дому зазначив, що зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, щоб повідомити про розмову.

Американський лідер повторив, що якби він був президентом США у 2022 році, війна б не трапилась, і мільйони людей би не загинули. Він подякував Путіну за "час та зусилля щодо дзвінка" та звільнення американця Марка Фогеля.

"Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром", – заявив Трамп.

Нагадаємо, вчора представник Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав Росію, і як стверджує Fox News, провів тригодинну зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час візиту посланця лідера США до Москви був звільнений із російської в'язниці громадянин США Марк Фогель.

Реагуючи на звільнення Фогеля, Дональд Трамп висловив сподівання, що ця подія ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.

Перспектива вступу до НАТО

12 лютого під час свого виступу на засіданні "Рамштайн" новий очільник Пентагону Піт Гегсет висловив думку, що членство України в НАТО "не є реалістичним варіантом" як гарантія безпеки для завершення війни.

"США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів", – каже Гегсет.

Водночас очільник Міноборони зазначив, що будь-який "тривалий мир для України має включати надійні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову".

Гегсет вважає, що такі гарантії безпеки мають підтримуватися боєздатними європейськими та неєвропейськими військами", на яких не поширюватимуться гарантії НАТО за статтею 5 (передбачає принцип колективної оборони).

При цьому глава Пентагону вчергове виключив введення американських військ в Україну.

"Нереалістичність" повернення на кордони 2014

У своїй промові Піт Гегсет на "Рамштайні" закликав "реалістично" оцінювати ситуацію на полі бою. Повернення на кордони України до анексії Криму та початку війни у східних регіонах він назвав "ілюзорною метою", намагання досягти якою приведуть до продовження війни.

"Ми хочемо суверенної та процвітаючої України. Але для початку треба визнати, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереальною метою.Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну та спричинить ще більше страждань", – заявив американський посадовець.

Відповідальність Європи за військову допомогу Україні

Керівник Пентагону на зустрічі Контактної групи повторив своє раннє твердження, що Європа має стати основним "гарантом безпеки" для України, надавати у майбутньому більше військової підтримки та розширювати виробництво озброєнь.

За його словами, "захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО", а Європа "має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні".

"Це означає жертвувати більше боєприпасів і обладнання, використовувати порівняльні переваги, розширювати свою оборонну промислову базу і, що важливо, зрівнятися з вашими громадянами щодо загроз, з якими стикається Європа", – наголосив Гегсет.

Він додав, що через "суворі стратегічні реалії" Штати наразі не можуть бути зосереджені на безпеці Європи. Пріоритетом для США є стримування війни з Китаєм у Тихому океані, тому європейські союзники мають взяти на себе ініціативу в захисті України.

Залучення Росії до переговорів

Міністр оборони США заявив, що засідання "Рамштайн" відбувається у критичний момент.

"Кровопролиття має припинитися, і ця війна має закінчитися", – сказав Гегсет перед зустріччю.

Він наголосив, що очільник Білого дому Дональд Трамп хоче покласти край війні РФ проти України дипломатичним шляхом і має намір "посадити за стіл переговорів і Росію, і Україну".

Одним із варіантів, як можна примусити РФ до переговорів, глава Пентагону вважає зниження цін на енергоносії та запровадження санкцій проти РФ у цій галузі.

"Щоб забезпечити ефективну дипломатію та знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент Трамп розв’язує американське виробництво енергії та заохочує інші країни робити те саме. Зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе залучити Росію до переговорів", – пояснив він.

Анонс переговорів щодо "рідкісноземів"

Дональд Трамп повідомив про візит в Україну міністра фінансів США Скота Бессента цього тижня. У рамках поїздки має відбутися зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, темою якої, ймовірно, будуть "рідкісноземельні" метали.

Як повідомляло Bloomberg, Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин. Цьому передувала заява Трампа про те, що його адміністрація хоче укласти з Україною угоду про доступ до ресурсів в обмін на допомогу у захисті від вторгнення Росії.

Оголошуючи про візит Бессента до України, глава Білого дому наголосив: "Ця війна повинна і скоро закінчиться – занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна, у світі панує мир".

Рубіо про шлях до завершення війни та Мюнхенську конференцію

Державний секретар США Марко Рубіо братиме участь у складі американської делегації на Мюнхенській конференції (MSC) 14-16 лютого. Напередодні він заявив, що головною темою конференції буде війна в Україні. Це питання він планує обговорити з європейськими союзниками та з українською стороною.

"Це відповідає інтересам усіх, щоб ця війна закінчилася, й тому, очевидно, ми обговорюватимемо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там (у Мюнхені – ред.)", – наголосив держсекретар США.

Марко Рубіо раніше запевнив, що США прагнуть завершення війни в Україні та встановлення справедливого миру, але за його словами, до досягнення цієї мети ще далеко.

"Ми хотіли б, щоб ця війна в Україні закінчилася справедливим фіналом, справедливим миром, міцним миром", – заявляє він.

Водночас Рубіо висловлює думку, що "це складний конфлікт, і йдеться не тільки про те, щоб покласти йому край".

"Але йдеться про справедливий кінець, у якому Україна залишиться суверенною і незалежною країною, і ми зможемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. До цього ще далеко. Це буде нелегко", – сказав держсекретар.

При підготовці використовувалися: заяви Піта Гегсета під час його виступу на "Рамштайні", публікації The Guardian, Fox News портал Державного департаменту США, заяви президента США Дональда Трампа в Х та TruthSocial.