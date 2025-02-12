НАТО, границы и "отношения" с РФ. Последние заявления Трампа и его команды о войне в Украине

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Трамп о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп сегодня, 12 февраля, провел телефонные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

В соцсети TruthSocial Трамп рассказал, что разговор с главой Кремля "был длительным и очень продуктивным". В частности, они обсудили войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы.

Президент США уточнил, что они с российским диктатором "размышляли" об истории Второй мировой войны, когда обе нации "успешно воевали вместе", и как РФ "потеряла" десятки миллионов человек.

"Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших наций и о том, какую пользу принесет нам совместная работа. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в войне между Россией и Украиной ", – заявил Трамп.

Трамп рассказал, что договорился с Путиным "очень тесно" работать вместе, а также чтобы "соответствующие команды немедленно начали переговоры". Глава Белого дома отметил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить о разговоре.

Американский лидер повторил, что будь он президентом США в 2022 году, война бы не случилась, и миллионы людей бы не погибли. Он поблагодарил Путина за "время и усилия, которые тот уделил звонку" и освобождение американца Марка Фогеля.

"Я верю, что эти усилия увенчаются успехом, надеюсь, скоро", – заявил Трамп.

Напомним, вчера представитель Дональда Трампа Стив Виткофф посетил Россию, и как утверждает Fox News, провел трехчасовую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе визита посланника лидера США в Москву был освобожден из российской тюрьмы американец Марк Фогель.

Реагируя на освобождение Фогеля, Дональд Трамп выразил надежду, что это событие ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.

Перспектива вступления в НАТО

Во время выступления на сегодняшнем заседании "Рамштайн" новый глава Пентагона Пит Гегсет выразил мнение, что членство Украины в НАТО "не является реалистичным вариантом" как гарантия безопасности для завершения войны.

"США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", – говорит Гегсет.

В то же время глава Минобороны отметил, что любой "длительный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова".

Гегсет считает, что такие гарантии безопасности должны поддерживаться боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", на которые не будут распространяться гарантии НАТО по статье 5 (предусматривает принцип коллективной обороны).

При этом глава Пентагона в очередной раз исключил введение американских войск в Украину.

"Нереалистичность" возвращения на границы 2014

В своей речи Пит Гегсет на "Рамштайне" призвал "реалистично" оценивать ситуацию на поле боя. Возвращение на границы Украины до аннексии Крыма и начала войны в восточных регионах он назвал "иллюзорной целью", попытки достичь которой приведут к продолжению войны.

"Мы хотим суверенной и преуспевающей Украины. Но для начала нужно признать, что возвращение к границам Украины до 2014 года является нереальной целью. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продолжит войну и повлечет за собой еще больше страданий", – заявил американский чиновник.

Ответственность Европы за военную помощь Украине

Руководитель Пентагона на встрече Контактной группы повторил свое раннее утверждение о том, что Европа должна стать основным "гарантом безопасности" для Украины, предоставлять в будущем больше военной поддержки и расширять производство вооружений.

По его словам, "защита европейской безопасности должна быть императивом для европейских членов НАТО", а Европа "должна предоставить преобладающую часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине".

"Это значит жертвовать больше боеприпасов и оборудования, использовать сравнительные преимущества, расширять свою оборонную промышленную базу и, что важно, сравняться с вашими гражданами по поводу угроз, с которыми сталкивается Европа", – подчеркнул Гегсет.

Он добавил, что из-за "суровых стратегических реалий" Штаты пока не могут быть сосредоточены на безопасности Европы. Приоритетом для США является сдерживание войны с Китаем в Тихом океане, поэтому европейские союзники должны взять на себя инициативу по защите Украины.

Привлечение России к переговорам

Министр обороны США заявил, что заседание "Рамштайн" проходит в критический момент.

"Кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", – сказал Гегсет перед встречей.

Он подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет положить конец войне РФ против Украины дипломатическим путем и намерен "посадить за стол переговоров и Россию, и Украину".

Одним из вариантов, как можно принудить РФ к переговорам, глава Пентагона считает снижение цен на энергоносители и введение санкций против РФ в этой области.

"Чтобы обеспечить эффективную дипломатию и снизить цены на энергоносители, финансируемые российской военной машиной, президент Трамп развязывает американское производство энергии и поощряет другие страны делать то же самое. Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет привлечь Россию к переговорам", – пояснил он.

Анонс переговоров по "редкоземам"

Дональд Трамп сообщил о визите в Украину министра финансов США Скотта Бессента на этой неделе. В рамках поездки должна состоятся встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, темой которой, вероятно, будут "редкоземельные" металлы.

Как сообщало Bloomberg, Бессент намерен посетить Украину на этой неделе в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым. Этому предшествовало заявление Трампа о том, что его администрация хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к ресурсам в обмен на помощь в защите от вторжения России.

Объявляя о визите Бессента в Украину, глава Белого дома подчеркнул: "Эта война должна и скоро закончится – слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, а результатов мало. Когда Америка сильна, в мире царит мир".

Рубио о пути к завершению войны и Мюнхенской конференции

Государственный секретарь США Марко Рубио примет участие в составе американской делегации на Мюнхенской конференции (MSC) 14-16 февраля. Накануне он заявил, что главной темой конференции станет война в Украине. Этот вопрос он планирует обсудить с европейскими союзниками и украинской стороной.

"Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там (в Мюнхене – ред.)", – подчеркнул госсекретарь США.

Марко Рубио ранее заверил, что США стремятся к завершению войны в Украине и установлению справедливого мира, но по его словам, до достижения этой цели еще далеко.

"Мы бы хотели, чтобы эта война в Украине закончилась справедливым финалом, справедливым миром, крепким миром", – заявляет он.

В то же время Рубио высказывает мнение, что "это сложный конфликт, и речь идет не только о том, чтобы положить ему конец".

"Но речь идет о справедливом конце, в котором Украина останется суверенной и независимой страной, и мы сможем покончить с этим очень дорогим и разрушительным конфликтом. До этого еще далеко. Это будет нелегко", – сказал госсекретарь.

При подготовке использовались: заявления Пита Гегсета во время его выступления на Рамштайне, публикации The Guardian, Fox News портал Государственного департамента США, заявления президента США Дональда Трампа в Х и TruthSocial.