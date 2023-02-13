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У НАТО хочуть створити мережу, яка об'єднує дані військових та цивільних супутників

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення мережі з даними цивільних та військових супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час брифінгу.

"НАТО створить віртуальну мережу, яка об'єднує дані цивільних та військових супутників для", - заявив Столтенберг.

За його словами, така мережа потрібна буде для потреб розвідки.

Північноатлантичний альянс також хоче відкрити центр для забезпечення захисту підводних кабелів та трубопроводів.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що міжнародні партнери мають передати Україні все потрібне озброєння, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою.

Також, за словами генсека НАТО, він очікує, щопартнери обговорюватимуть питання літаків для України під час "Рамштайну".

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НАТОЄнс Столтенберг