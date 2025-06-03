НАТО хоче посилити наземну ППО у п'ять разів через загрозу агресії Росії, - Bloomberg

Як повідомили джерела видання, питання про нарощування буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного договору в Брюсселі 5 червня, оскільки обговорення відбуваються за зачиненими дверима.

П'ятикратна ціль буде колективною для європейських держав-членів Альянсу, а індивідуальні рівні будуть змінюватися в кінці, сказали джерела. Терміни реалізації зусиль щодо протиповітряної оборони не були чітко визначені.

Міністри цього тижня вже мають схвалити одне з найамбітніших зобов'язань щодо збільшення запасів озброєння з часів Холодної війни в рамках європейських та канадських зусиль щодо переозброєння та скорочення їхньої залежності від оборонних систем США. Брюссельська зустріч закладе основу для саміту лідерів 24-25 червня в Гаазі.

Зазначається, що збільшення озброєння є частиною ширших амбіцій щодо збільшення витрат на оборону в усьому альянсі. Під керівництвом президента США Дональда Трампа, члени НАТО об'єднуються навколо мети витрачати 5% економічного обсягу - 3,5% на основну оборону та ще 1,5% на витрати, пов'язані з обороною, на такі сфери, як інфраструктура, кіберзахист та готовність цивільного населення.

"Ми не у стані війни, але й не у стані миру. Ми повинні продовжувати зміцнювати наші сили стримування та оборону, а це означає перехід до повної бойової готовності", - заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі у Вільнюсі.

За словами високопоставленого європейського військового чиновника, члени НАТО гостро потребують нарощування наземних систем протиповітряної оборони, які захищають від загроз, включаючи дедалі складніші безпілотники, ракети та винищувачі.

Чиновник зазначив, що Альянс скоротив використання таких систем протягом останніх трьох десятиліть, оскільки увага НАТО перейшла за межі сфери часів холодної війни, щоб зосередитися на загрозах на Близькому Сході та в Північній Африці.