НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією, - Держдеп США

"Війна йде - це перешкоджає членству в НАТО. Плюс потрібно провести цілу низку реформ. Те, що йде війна, це багато означає, тому що НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією", - сказала Калан.

Вона додала, що потрібно допомогти Україні максимально захищатись, боротися з російською агресією. Крім того, треба показати Путіну, що НАТО єдине.

"Це наше завдання тут у Вільнюсі, щоб усі лідери країн НАТО об'єдналися, показали світові, що ми говоримо одним голосом і що не існує тріщин, а навпаки, що НАТО сильніше ніж раніше, сильніше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначила представник Держдепу США.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Однак країни НАТО не надали Україні запрошення до Альянсу, поки вона не виконає низку умов.

Такожлідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.