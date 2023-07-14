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НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією, - Держдеп США

Фото: офіційний представник Держдепу США Андреа Калан (скрін із відео)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Україна на саміті у Вільнюсі не отримала запрошення до НАТО через те, що триває війна й Альянс не хоче бути у прямому конфлікті з Росією.

Про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в інтерв'ю РБК-Україна.

"Війна йде - це перешкоджає членству в НАТО. Плюс потрібно провести цілу низку реформ. Те, що йде війна, це багато означає, тому що НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією", - сказала Калан.

Вона додала, що потрібно допомогти Україні максимально захищатись, боротися з російською агресією. Крім того, треба показати Путіну, що НАТО єдине.

"Це наше завдання тут у Вільнюсі, щоб усі лідери країн НАТО об'єдналися, показали світові, що ми говоримо одним голосом і що не існує тріщин, а навпаки, що НАТО сильніше ніж раніше, сильніше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначила представник Держдепу США.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

Однак країни НАТО не надали Україні запрошення до Альянсу, поки вона не виконає низку умов.

Такожлідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.

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