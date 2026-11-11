НАТО готує масштабну реформу через загрозу війни з Росією

Члени НАТО планують реалізувати найбільшу реформу військового планування за останні два десятиліття. Так, новим пріоритетом стане боротьба з Росією, а не надання резервних військ іншим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

32 країни-члени НАТО розпочали обговорення нових цільових показників військового потенціалу Альянсу. Вони визначатимуть, які саме сили, озброєння та військову техніку союзники мають надати у разі конфлікту, а також як розподілятимуться витрати на їхнє забезпечення.

За проєктом документа з планування, від країн НАТО більше не вимагатимуть мати ресурси одночасно для масштабної війни в Європі та кількох менш масштабних операцій із врегулювання криз.

Натомість союзники готуватимуться до виконання завдань за одним із цих сценаріїв, повідомили четверо дипломатів блоку.

"Пропозиція відображає дуже чітке розуміння того, що, незалежно від обставин, для НАТО серйозна непередбачувана ситуація в Європі перевершить будь-які інші пріоритети чи події", - зазначила колишня помічниця генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміль Гранд.

Такий підхід відповідає вимогам США, які наполягають на тому, щоб Альянс зосередився передусім на обороні Європи. У Вашингтоні цю концепцію називають "НАТО 3.0".

Нинішні переговори стосуються документа під назвою "Політичні вказівки". Він є частиною чотирирічного циклу планування, який має завершитися затвердженням нових вимог до військового потенціалу країн-членів до 2029 року. Очікується, що остаточну домовленість союзники досягнуть до лютого.

Від результатів переговорів залежатиме, якими озброєннями та військовою технікою будуть забезпечені країни альянсу і наскільки ефективним залишатиметься стримування Росії.

Європейські посадовці неодноразово попереджали, що Москва може бути готовою до нападу на територію НАТО вже до 2029 року. Водночас посилення бюджетних обмежень на оборонні потреби може ускладнити узгодження нових вимог.

"Увесь цей цикл буде набагато ретельніше перевірений, ніж попередні цикли... уряди хочуть знати, що їхні гроші витрачаються розумно", - заявив високопосадовець НАТО.