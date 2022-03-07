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НАТО не готово двигаться к закрытию неба над Украиной. Но помогать будет по-другому

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США, Понедельник 07 марта 2022 22:50
НАТО не готово двигаться к закрытию неба над Украиной. Но помогать будет по-другому Фото: В НАТО обсуждают варианты помощи Украины без закрытия неба (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

НАТО не готово двигаться вперед с вопросом о бесполетной зоны над Украиной. Однако, как заявила постоянный представитель США в НАТО Джуллиана Смит, сейчас разрабатываются другие механизмы помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Наша цель сейчас – фактически остановить войну. Мы не хотим расширять этот конфликт за пределы Украины, и поэтому сейчас коллективный сигнал НАТО заключается в том, что НАТО не готово продвигаться вперед с бесполетной зоной", - сказала Джуллиана Смит в интервью.

Она добавила, что сейчас члены НАТО предпринимают шаги, чтобы оказать мощную поддержку Украине и оценить ее потребности в области безопасности в режиме реального времени.

Официальные лица США обсуждают с польским правительством возможность отправки Польшей советских истребителей Миг-29 для поддержки украинцев.

"Это суверенное решение Польши. Есть много открытых вопросов о количестве имеющихся украинских пилотов, о том, как эти самолеты будут перемещаться из Польши в Украину. Все это сейчас прорабатывается", - пояснила она.

Также Смит отметила, что у Москвы нет превосходства в воздухе над Украиной, и это "плохие новости для Путина".

"Они не взяли Киева, как планировали в первые дни этого конфликта. Президент Зеленский по-прежнему является президентом Украины. И то, что мы видели – это часть этих колонн, 40-километровая колонна, за которой все следили. Она, по сути, никуда не делась", - сообщила Смит.

Также постоянный представитель США в НАТО удивилась, насколько у российской армии непродуманно обеспечение.

"Это многое говорит нам о способностях российских вооруженных сил и проблемах, особенно о проблемах тылового обеспечения, с которыми сталкиваются русские. На самом деле просто поразительно, их неспособность обеспечить свои силы такими простыми вещами, как еда и топливо", - добавила Смит.

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